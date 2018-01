Ekspert efter at Amazon åbner kasseløst supermarked: En del af fremtiden også i Danmark

Amerikanske Amazon har mandag lanceret sin første kasseløse dagligvarebutik, og lignende tiltag er på vej i Danmark.



Center for Fremtidsforskning vurderer, at kasseløse dagligvarebutikker bliver mere udbredt i fremtiden.



- Kasseløse supermarkeder er en af de former for butikker, vi kommer til at se i fremtiden. Men lige som med al anden digital registrering skal vi være villige til at afgive informationer om vaner i forhold til indkøb.



- Så det handler om, hvorvidt vi som kunder har tillid til at afgive de informationer, og om vi vil afgive vigtige betalingsoplysninger, siger Marianne Levinsen, forskningschef hos Center for Fremtidsforskning.



Supermarkedet med navnet Amazon Go kombinerer kamerateknologi og sensorer for at spore, hvilke varer kunderne fjerner fra hylderne, og hvilke de sætter tilbage.



Betalingen trækkes automatisk fra kundernes Amazon-konto, når de forlader butikken. Dermed bliver kasseapparater overflødige, og folk slipper for at skulle stå i kø.



- Det er klart, at det bliver lettere at handle i supermarkedet, men de skal også konkurrere med computeren, hvor man kan sidde i sin sofa og udvælge, det man vil have.



- Og undersøgelser viser, at kunderne, ønsker, at der er personale, der kan hjælpe og vejlede dem, når de går i supermarkedet, siger Marianne Levinsen.



Supermarkedskæden Coop har i flere år haft en prøveperiode i gang, hvor man skanner sine varer med sin mobiltelefon, når man tager dem.



Varerne lægger man så i sin indkøbspose og går hen til en særlig udgang, hvor man betaler med sit kort.



Projektet er dog sat på pause, men Jens Juul Nielsen, informationschef i Coop, siger, at han forventer, at Coop vil brede betalingsformen ud i "hundredvis af butikker i det kommende år".



- Det er det, vi kommer til at se i større målestok Danmark, og når teknologien så er til det, kan butikker som Amazon Go også komme på tale her i landet, siger Jens Juul Nielsen.



/ritzau/