Skuespiller Jens Okking er død. Det oplyser hans søn Niels til Ritzau. Jens Okking blev 78 år



Jens Okking sov ifølge familien stille ind søndag morgen klokken 06.05. Han var omgivet af sin nærmeste familie.



"Vores dejlige far fik en fredfyldt afslutning på et fantastisk liv, og nu er han med egne ord rejst i forvejen," skriver familien i en udtalelse.



Familien oplyser i samme ombæring, at den ikke har yderligere kommentarer til dødsfaldet.



Jens Okking vil efter eget ønske blive bisat fra Marmorkirken fredag den 26. januar klokken 13.