De danske håndboldlandsholdsspillere var godt forslåede efter fredagens hårde kamp mod Slovenien, men alt tyder på, at endnu en EM-krig venter lige om hjørnet.



Søndagens modstander, Tyskland, har godt nok ikke imponeret spillemæssigt indtil nu. Men der er styr på defensiven, hvor tyskerne kan mønstre en stribe hærdebrede udsmidertyper.



"Det bliver en hård kamp. Det er et fysisk stærkt hold med et godt forsvar, som det bliver vores opgave at få lukket op," siger fløjspilleren Hans Lindberg.



Han er i gang med sin 11. sæson i tysk klubhåndbold og kender alle de tyske spillere fra kampene i Bundesligaen.



"Det er et hold med kvalitet på samtlige positioner. Der er ingen svage led, som man kan forsøge at udnytte. Men de har måske haft lidt svært ved at finde recepten i angrebsspillet i denne turnering," siger Hans Lindberg.



Tyskland vandt til alles overraskelse EM for to år siden med et afbudsramt mandskab, som kunne spille uden forventningspres.



Den luksus har holdet ikke længere, og tingene glider ikke lige så let for tyskerne denne gang. Det er kun lykkedes at lave mere end 25 mål i én af holdets fire kampe.



Det overrasker Michael Damgaard, der er på kontrakt i Magdeburg.



"Det er jo ellers et næsten komplet hold med mange gode bagspillere," siger han.



Opgøret mellem de forsvarende europamestre og OL-guldvinderne har et ekstra lag, fordi spillerne kender hinanden så godt.



12 spillere i den danske trup tjener deres penge i Bundesligaen, hvor Casper U. Mortensen lige nu er øverst på topscorerlisten.



"Jeg håber da, de er bange for mig," siger han med et grin.



"De kender mig selvfølgelig ret godt, men jeg kender også dem, blandt andet de to målmænd, Silvio Heinevetter og Andreas Wolff. Det kan jeg forhåbentlig drage nytte af."



"Det bliver en sjov kamp. Vi har da talt en smule om det i klubben inden EM, og vi glæder os altid til at stå over for hinanden. Det er specielt, når man går og træner sammen til daglig," siger Casper U. Mortensen.



/ritzau/