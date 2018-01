Det skriver medierne: Mikkeller vil udvide med løbetøj og chokolade

Øliværksætteren Mikkel Borg Bjergsø, der står bag bryggeriet Mikkeller, har lagt en vækstplan for 2018, der involverer både et nyt tøjmærke og produktion af chokolade. Og så er han to måneder fra at åbne ny brygpub i ikonisk New York-bygning. Det skriver Business Novo kommer ingen vegne med sine milliarder og sin jagt på det belgiske biotekselskab Ablynx. Efter et par dages stilstand i armlægningen mellem de to selskaber slår Ablynx' danske bestyrelsesformand fast, at Novo Nordisk må komme tilbage med et "seriøst" tilbud. Det skriver Business Problemerne fortsætter med at vokse for Lyngby Boldklubs ejer, Hellerup Finans, og klubben er truet på sin eksistens, indrømmer hovedpersonen bag. Hvis der er en køber eller en investor, så kan den reddes. Ellers ser det svært ud, vurderer advokat. Det skriver Business.Bitcoin og andre kryptovalutaer får ikke en officiel plads i det danske pengesystem. Nationalbanken vil hverken regulere eller beskytte brugere af kryptovaluta. Det skriver Business.Den intense konkurrence på handel med elektronik og hvidevarer i Danmark presser den norskejede elektronikkæde Power. Kædens norske moderselskab får over en halv mia. kr. i frisk kapital, og planer om ekspansion på det danske marked drosles kraftigt ned. Det skriver Finans