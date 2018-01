Det sker i dag: Merkel mødes med Macron i Paris

Merkel møder Macron



Tyskland kansler, Angela Merkel, skal til Paris. Her skal hun mødes med den franske præsident, Emmanuel Macron.



Mødet dagsorden er "Europas fremtid og prioriteter," og det foregår dagen efter, at Macron var i England for at tale med den britiske premierminister Theresa May.



Mødet mellem Merkel og Macron kommer efter, at Merkels kristelige unionspartier CDU/CSU er blevet enige med ledelsen af de tyske socialdemokrater i SPD om at danne en ny, stort koalitionsregering.



Aftalen skal dog først godkendes af en ekstraordinær partikongres i SPD i kommende weekend.



Bæredygtige firmaer



FN's Udviklingsprogram UNDP lancerer projektet "SDG Accelerator" med støtte fra Industriens Fond. Projektet skal bistå 30 små og mellemstore danske virksomheder med at udvikle nye bæredygtige produkter, services og forretningsmodeller, der tager udgangspunkt i verdensmålene. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er blandt deltagerne.



En lille håndfuld nøgletal



Derudover er der ikke meget på programmet fredag.



Der kommer dog enkelte nøgletal. Bl.a. producentpriser fra Tyskland, tal for betalingsbalancen i eurozonen, detailsalg i Storbritannien og Michigan-tillidsindeks fra USA.