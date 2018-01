Amsterdams lufthavn Schiphol havde torsdag i en periode indstillet al flytrafik til og fra lufthavnen på grund af en kraftig storm.



Flytrafikken er dog så småt blevet genoptaget igen ved middag. Det skriver Schiphol på sin hjemmeside.



Vejret skaber dog stadig problemer for den travle lufthavn.



- På grund af kraftig vind har et par tagplader løsrevet sig fra terminalbygningen. Indgangen til Afgange 1 og 2 er derfor lukket. Passagerer kan gå ind ved Afgang 3, skriver Schiphol på Twitter.



Omkring 260 fly er blevet aflyst på grund af vejret. Det har hovedsageligt påvirket fly til og fra europæiske byer.



Lufthavnen forventer, at flytrafikken vil være påvirket resten af dagen.



Det voldsomme vejr påvirker også flytrafikken i Danmark.



Kastrup Lufthavn har indtil videre aflyst fire fly til Amsterdam, mens Billund Lufthavn har aflyst to afgange til den hollandske hovedstad. Derudover er to afgange blevet aflyst fra Aalborg.



Det fremgår af flyoversigten på de tre lufthavnes hjemmesider.



Stormen i Holland raser med vindstød på op til 140 kilometer i timen ifølge nyhedsbureauet Reuters og har væltet træer og skadet bygninger.



Offentlig transport er også påvirket og flere tog, sporvogne og busser er stoppet på grund af det voldsomme vejr.



Schiphol ligger godt 17 kilometer fra Amsterdam og er en af de travleste lufthavne i Europa.



