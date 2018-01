Politiet i Malmø kan regne med flere angreb, lyder det torsdag på et pressemøde, efter at en politistation i Rosengård sent onsdag blev ramt af en eksplosion.



- Det, der skete i går, viser, at vi desværre må forvente den her type angreb fra de kriminelle, siger Malmøs politimester, Stefan Sintéus.



Ingen personer blev ramt, men flere politibiler og stationens facade har fået skader.



Det er uklart, hvad der var årsag til eksplosionen. Den tekniske undersøgelse er nemlig ikke færdig endnu.



- Men det er grovere end almindeligt nytårskrudt, siger politimester Stefan Sintéus.



Politiet har oven på onsdagens eksplosion anholdt to mænd i tyverne. De er kendt af politiet i forvejen, har Carina Persson, politichef for svensk politi i region Syd, oplyst.



Politiet mener, at angrebet er begået, fordi de på det seneste har slået hårdt ned på kriminelle i området.



Og det har skabt vrede blandt betjentene i Malmø.



- Personalet er rasende, for nu at sige det på godt svensk, siger politichef Erik Jansåker på pressemødet.



Onsdagens eksplosion er det tredje, som er rettet mod politiet i området på blot nogle måneder.



/ritzau/TT