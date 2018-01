Briterne vil betale 375 millioner for mere sikkerhed i Calais

Relateret indhold Artikler

Storbritannien vil betale omkring 375 millioner kroner til Frankrig i et forsøg på at undgå en ny "jungle" med migranter som i den franske havneby Calais.



Det skriver The Guardian, få timer før den britiske premierminister, Theresa May, mødes med den franske præsident, Emmanuel Macron, på en militærbase i Sandhurst nær London.



De ekstra penge skal ifølge avisen bruges på at opstille hegn og overvågningskameraer i Calais og andre havnebyer ud til farvandet, der adskiller de to lande.



Pengene skal desuden bruges på at få nogle af de mange migranter overflyttet til andre dele af Frankrig, rapporterer avisen.



Dermed har briterne betalt i omegnen af 1,2 milliarder kroner til sikkerhedstiltag i Frankrig. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.



Det er Macrons første officielle besøg i Storbritannien.



Selv om brexit fylder meget, ventes de to ledere særligt at fokusere på indvandring og sikkerhed.



Calais, hvor flygtninge og migranter samledes i håbet om at nå Storbritannien på den anden side af kanalen, blev ryddet i 2016.



I dag befinder der sig dog flere hundrede i byen, heriblandt en række mindreårige.



Storbritannien og Frankrig følger i dag en 15 år gammel aftale om grænsekontrol mellem de to nationer kaldet Le Touquet.



Den slår fast, at den britiske grænse er i Frankrig. Et stigende antal franskmænd mener, at det er grunden til, at så mange håbefulde samles i havnebyen, der er forbundet med britiske Dover via en tunnel.



Ifølge franske embedsmænd vil de to lande underskrive en ny traktat, der løser nogle af problemerne med Le Touquet-aftalen, skriver Reuters.



Det er den, der vil medføre, at Storbritannien skal sende flere penge og ressourcer over på den anden side af kanalen.



- Vi er nødt til at sende signalet om, at grænsen ikke er åben eller skrøbelig, siger franske kilder til The Guardian.



Samtidig ventes May også at gå med til at tage imod flere asylansøgere. Det oplyser en unavngiven talsmand fra den britiske regering til AFP.



/ritzau/