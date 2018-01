Tre advokater risikerer at blive strittet ud for at tage ulovlig betaling

En aftale om betaling for hvervet som beskikkede forsvarere i en stor svindelsag i Østre Landsret skal udløse en straf på fængsel i måneder, kræver en anklager onsdag i Københavns Byret.



Tre advokater er tiltalt for at have misbrugt deres stilling og for at have løjet overfor landsretten i den såkaldte Abaris-sag, hvor to af dem i en periode var forsvarere.



Oveni skal de tre mænd puffes ud af deres erhverv, mener specialanklager Jakob Buch-Jepsen:



- De er uværdige til den tillid, der må kræves til udøvelse af advokatvirksomhed, siger han.



- Bliver de helt eller delvist kendt skyldige, skal de have det røde kort. De har ikke den nødvendige dømmekraft, siger Buch-Jepsen.



Den skriftlige aftale om betaling af op til 7000 kroner for hvert retsmøde med en jurist blev opdaget, da betjente fra Bagmandspolitiet ransagede et kontor i Aarhus i efteråret 2014.



Det viste sig, at juristen med tilbuddet ovenikøbet havde en rolle i Abaris-sagen som vidne eller som offer for den økonomiske kriminalitet, de tiltalte i sagen var anklaget for at have begået.



- De stod i en økonomisk forbindelse med en forurettet, der har andre interesser end deres klienter, siger specialanklageren.



To af de tre tiltalte deltog i retssagen i et par måneder, før de blev afsat på grund af problemet med deres habilitet.



Da de trådte til som forsvarere, havde de udsigt til 20 retsmøder, som hver ville give et salær på 24.000 kroner. Den tredje tiltalte var den, der indgik aftalen med den østjyske mand, som det i øvrigt er forbudt at identificere.



Der har ikke tidligere været rejst straffesager om forsvareres deling af salær eller om forsøg på det, lyder det.



- Sagen er alvorlig, og de tiltalte har bevirket en risiko for, at deres klienter ikke havde et rimeligt forsvar, ligesom landsretten og anklagemyndigheden er blevet ført bag lyset, mener anklageren.



- Denne sag har chokeret en stor del af advokatverdenen, og udfaldet ventes med stor spænding, bemærker han.



Alle tre nægter sig skyldige. Deres forsvarere får ordet senere onsdag. Hvornår dommen afsiges, vides ikke.



/ritzau/