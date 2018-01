Landsretten fastholder store bøder til fire Uber-chauffører

Opdateret kl. 13.00 - Østre Landsret stadfæster store bøder til fire tidligere Uber-chauffører for ulovlig taxakørsel. Chaufførerne optrådte på en liste fra Uber i Holland.



I byretten fik en chauffør en bøde på 486.500 kroner for 5427 Uber-ture. De andre fik henholdsvis 110.000 kroner i bøde for 1282 ture, 60.000 kroner i bøde for 609 ture og 40.000 kroner for 399 ture.



Og det fandt landsretten altså ikke grundlag for at ændre på, selv om anklagemyndigheden argumenterede for, at bøderne skulle skærpes.



Sagerne skal efterprøve, om oplysninger fra skattemyndigheder i Holland, hvor Uber har sit europæiske hovedkvarter, kan bruges som bevis i straffesager mod tidligere Uber-chauffører i Danmark.



/ritzau/