Danske landmænds indtjening falder 4,5 mia. kr.: 0-resultat i år

Danske landmænd kommer ikke til at tjene penge i år.Det samlede driftsresultat i landbruget lander i 2018 tæt på 0 kr. Det er et fald på 4,5 mia. kr. i forhold til 2017.



Det viser en ny prognose, som landbrugets rådgivningscenter Seges har offentliggjort i dag.



Baggrunden er, at priserne på kød og mælk har toppet.. Efter henholdsvis et og to år med gode globale

konjunkturer har mælke- og svineproducenterne udsigt til lavere priser og et lavere driftsresultat i 2018. Planteproducenternes resultat er derimod nogenlunde stabil - men på et relativt lavt niveau.



0-resultatet kommer efter at ejerne af de enkelte landbrug har hævet løn for deres egen indsats



"Effekten af fødevare- og landbrugspakken slog igennem med fuld positiv styrke i 2017 og ventes også at give et solidt bidrag til indtjeningen i landbruget i 2018. Men den positive effekt overskygges

dog i øjeblikket af faldende globale priser," siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges