Det skriver medierne: Lego i tæt alliance med kinesisk onlinegigant

Lego tager en genvej ind på det enorme kinesiske legetøjsmarked med et samarbejde med verdens største firma inden for onlinespil, kinesiske Tencent. Det skriver Finans Kunderne er i gang med at købe deres pensionsselskab af Nordea for 7,8 mia. kr. Formand Peter Gæmelke er helt tryg ved købet trods afsløringen af brugen af ulovligheder. Det skriver Finans Fritz Schur, der har siddet for bordenden i flere store selskaber i erhvervslivet, siger farvel til endnu en af de tunge poster. Efter 10 år som formand stopper Fritz Schur i bestyrelsen for det skandinaviske luftfartsselskab SAS. Det skriver Finans Lynhurtige og omfattende kursmanipulationer er en del af forklaringen på de store kursudsving på kryptovalutaer. Et eksempel er en gruppe kaldet Pump'n'Pump, hvor 4000 medlemmer på under ti minutter drev en kurs op med 1800 pct., inden de solgte igen. Det skriver Business Danmark er det land i verden, der over de seneste ti år har taget det største dyk på World Economic Forums prestigefyldte konkurrenceliste. Det viser ny analyse. Det skriver Business