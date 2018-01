Lufthavnsudvidelse i Kastrup bliver større end planlagt

Egentlig var det kun meningen, at den nye finger E i Københavns Lufthavn skulle indeholde syv nye gates.



Men allerede inden indvielsen af første etape, der er planlagt til 2019, er en ny etape skudt i gang.



Lufthavnen har påbegyndt anden etape af byggeriet, der giver plads til yderligere seks gates. De er primært forbeholdt langdistancefly.



Samtidig bliver der bygget nye faciliteter til paskontrol, som kommer til at indeholde 10 spor til ankommende passagerer og otte til afrejsende.



Det skyldes de skærpede EU-regler om grænsekontrol, som kræver, at alle passagerer, der rejser ind eller ud af Schengen-området, skal have skannet deres pas.



"Det bliver et flot og markant byggeri med masser af lys og luft til passagererne - og et byggeri, der skaber mere plads til væksten på de lange, interkontinentale flyruter til fjerne rejsemål."



"Det er en vigtig del af hubben," siger lufthavnens administrerende direktør, Thomas Woldbye, i en pressemeddelelse.



Færdig i 2020



Anden etape ventes færdig i 2020. Den nye E-finger kommer sammenlagt til at rumme 36.000 kvadratmeter.



En af de nye gates vil kunne tage imod fly af typen Airbus A380, der er særligt pladskrævende.



Den supplerer den gate, der allerede kan håndtere den franske superjumbo. Dermed vil lufthavnen fremover kunne rumme to af de store fly på samme tid.



Den samlede investering i finger E beløber sig til 1,5 milliarder kroner og er en del af lufthavnens strategi, der skal sikre 40 millioner årlige passagerer.



I 2017 benyttede 29 millioner passagerer terminalerne i Kastrup.