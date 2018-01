Landsret ser på bøde på 486.500 kroner til Uber-chauffør

En sag om bøder på mange tusinde kroner til fire tidligere Uber-chauffører, der kørte for kørselstjenesten i Danmark i 2015, er mandag indledt i Østre Landsret. For en af chaufførerne drejer det sig om en bøde på 486.500 kroner.



Ingen af de fire mandlige tiltalte ønsker at afgive forklaring i landsretten, oplyser senioranklager Morten Ebbe Nielsen, som fremlægger sagen fra morgenstunden.



De fire mandlige chauffører blev i august i byretten kendt skyldige i ulovlig taxakørsel, men valgte alle at anke til landsretten. Her kræver forsvarer Eddie Omar Rosenberg Khawaja frifindelse eller nedsættelse af bøderne.



Én chauffør fik en bøde på 486.500 kroner for 5427 Uber-ture. De andre fik henholdsvis 110.000 kroner i bøde for 1282 ture, 60.000 kroner i bøde for 609 ture og 40.000 kroner for 399 ture.



Anklagemyndigheden kræver omvendt skærpelse af bødestraffene for kørslen, som anklagemyndigheden oprindeligt takserede til henholdsvis 590.000, 130.000, 70.000 og 45.000 kroner.



De fire tidligere chauffører er til stede i retten mandag morgen, hvor de sidder bag deres fælles forsvarer, Eddie Omar Rosenberg Khawaja.



De tiltalte i sagen er udvalgt af anklagemyndigheden som prøvesager, som bygger på oplysninger fra de hollandske skattemyndigheder. Oplysninger, som forsvareren har protesteret mod i byretten.



Københavns Politi har tidligere oplyst til Ritzau, at målet er, at de første prøvesager skal efterfølges af en lang række andre sager mod Uber-chauffører. 1500 andre chauffører er sigtet.



/ritzau/