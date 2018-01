Det skriver medierne: Nordea hapsede pensionskunder med ulovlige metoder

Nordeas ekspansion inden for det lukrative marked for firma-pensioner, blev boostet af metoder, der siden 2011 har været ulovlige. Nordea undlod nemlig at informere kunderne om, at de betalte pensionsmæglere direkte. Selve betalingen til pensionsmæglere er ikke ulovlig, men kunderne skal informeres om det. Frygten er, at når pensionsselskaber betaler en mægler, der angiveligt skal agere uvildigt, så skævvrider det bevægegrundene til, hvilket pensionsselskab, der ender med at få aftalen om firmapensionen. Det skriver Finans . Nordea begrunder den manglende information til kunderne med, at det ikke var teknisk muligt.B&O's topchef, Henrik Clausen, er i gang med en redningsplan for den hårdt prøvede elektronikvirksomhed. Det er nødvendigt af at bygge bro mellem B&O Play og den gamle del af virksomheden. Det skriver Berlingske Det er slut med at komme med gyldne løfter i allergikoncernen ALK. Topchef Carsten Hellmann vil aflive selskabets image som en virksomhed, der lover, men ikke leverer. Nu handler det om hardcore drift og disciplin, siger han. Det skriver Berlingske Torsdagens voldsomme kursfald var endnu en sejr til de fonde, der spekulerer i kursfald i Pandora - såkaldt shortselling. Det har været en guldrandet forretning for hedgefondene Maverick, AQR Capital, Coatue Capital og Lone Pine Capital, at de har haft shortpositioner i den børsnoterede danske virksomhed. Nu blander verdens største kapitalforvalter, Blackrock, sig i koret af shortsellere. Det skriver Børsen