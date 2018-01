Det skriver medierne: Knaster i Pandoras strategiplan

Pandoras finansdirektør og selskabets amerikanske chef forlader virksomheden. Men offentligheden må vente til næste uge med at få et dybere indblik i udviklingen i den danske smykkevirksomhed, siger topchef Anders Colding Friis. Det er ikke første gang, at Ørsted står over for udfordring med sit navn. I 1979, da selskabet stadig hed Dansk Olie og Naturgas og gerne ville kalde sig Dong, løb det ind i udfordringer, der ikke er ulig den nuværende Ørsted-navnesag.Smykkekoncernen Pandora har misset målsætningen for 2017, selv om topchef Anders Colding Friis flere gang i de seneste to måneder har bedyret, at Pandora ville nå forventningerne til hele året. Et stærkt salg for B&O Play var med til at gøre andet kvartal af regnskabsåret 2017/18 godt for B&O. Topchef i B&O, Henrik Clausen, er godt tilfreds med fremskridtet i de første seks måneder.Pandora nåede ikke i mål med hverken omsætning eller indtjening i 2017. Det kostede på aktiekursen, der faldt 10,7 pct. torsdag. Pandoras topchef, Anders Colding Friis, er ikke er tilfreds, og han kan godt forstå, at andre heller ikke er det. Carnegie kan ikke vurdere, om aktien er dyr eller billig. Den fynske ejer af L'easy-koncernen, Niels Thorborg, har kastet sin kærlighed på en af de største virksomheder på Fyn. Han er klar til at købe halvdelen af aktierne i den fynske udstødningsvirksomhed Dinex. Han spiller også nøglerolle i en likviditetstilførsel til selskabet. Corporate Finance-afdelingen i Nordea blev ramt af medarbejderflugt i 2017. Afdelingens ny chef, Kasper Dichow, er i færd med at genopbygge holdet og skrue op for satsningen på mellemstore virksomhedshandler, efter at flere nøglepersoner forlod banken sidste år./ritzau/FINANS