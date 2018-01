Whistlebloweren bag Luxleaks får omstødt sin fængselsdom

En domstol i Luxembourg omstøder en fængselsdom mod Antoine Deltour. Han afslørede som whistleblower, hvordan multinationale selskaber nærmest ingen skat betalte ved at have adresser i Luxembourg.



Hans afsløringer blev kendt som Luxleaks.



Det er Luxembourgs højeste domstol, som har omstødt kendelsen og beordret, at sagen skal gå om ved en appeldomstol.



Idømt et års fængsel



Deltour, som var ansat i Pricewaterhouse Coopers, blev ved en første retsinstans idømt et års fængsel. Han ankede dommen. I marts sidste år blev straffen reduceret til seks måneders betinget fængsel og en bøde på 1500 euro.



Deltour samarbejdede med sin kollega Raphael Halet om at offentliggøre de mange dokumenter. De er begge franskmænd.



Halet fik ved torsdagens afgørelse opretholdt en bødestraf på 1000 euro.



Apple, Ikea og Pepsi



Luxleaks afslørede i 2014, hvordan selskaber som Apple, Ikea og Pepsi kunne sikre sig enorme skatterabatter ved at lade deres firmaer registrere i Luxembourg.



Det skete på et tidspunkt, hvor den nuværende formand for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, var premierminister i det lille fyrstedømme.



Luxleaks er siden blev et stort sagsområde for EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.



Luxembourgs rolle er siden kommet i fokus med offentliggørelse af dokumenter fra skattely. De er kendt som Panama Papers og Paradise Papers.



/ritzau/AFP