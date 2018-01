Det skriver medierne: Fortsat fokus på Novo

Med en stor og uforklarlig opjustering i de interne regneark har Novos belgiske opkøbsmål Ablynx, der har danske Bo Jesper Hansen som bestyrelsesformand, øget sin værdi med milliarder af kroner. Den belgiske manøvre er et modsvar på Novos angreb, vurderer analytiker. Flere og flere medlemmer af Ørsted-slægten samler sig om en stævning mod energiselskabet Ørsted. Virksomheden holder dog fast i, at der ikke er noget at komme efter og har nu for første gang valgt at uddybe holdningen offentligt.Vi rejser mindre mellem landsdelene og det kan mærkes hos flysselskaberne, der vil sætte priserne ned på indenrigsflyvninger for at kapre kunder. Danskernes smag for alkoholfri øl er i kraftig vækst, og det forsøger Carlsberg at udnytte. Danmarks største bryggeri presser sig ind på konkurrenternes markedsandel, og det kan måles på Carlsbergs bundlinje.Statens finansieringsfond, Vækstfonden, tror på stifterne af det danske it-selskab Area9 Lyceums i en sådan grad, at fonden har besluttet at skyde 190 mio. kr. i selskabets projekt.Novo Nordisk lider nederlag i USA, hvor myndighederne netop har afvist medicinalgigantens forsøg på at bremse kopiselskaber. Dermed må topchef Lars Fruergaard Jørgensen imødese endnu hårdere konkurrence på det vigtige amerikanske marked, hvor Novo-diabetesmidlet Victoza sidste år omsatte for omkring 15 mia. k r.Østjydsk Banks chef, Max Hovedskov, skal endnu en gang lave en plan for bankens overlevelse. Banken skal indsende en plan til Finanstilsynet, som beskriver, hvilke tiltag der igangsættes. Flere af bankens tidligere redningsmænd har solgt deres aktier.Møbelselskabet Bolia venter i år endelig at nå et salg på 1 mia. kr. Der åbnes kun 12-15 nye egne butikker, men der er stor vækst i eksterne forhandlere. (Side 10)/ritzau/FINANS