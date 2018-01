Bitcoin får en på hatten efter koreansk forbuds-forslag

Sydkorea er ved at udarbejde et lovforslag, som sigter efter at forbyde handel med kryptovalutaer i landet. Det siger den sydkoreanske justitsminister, Park Sang-ki, torsdag ifølge CNBC.



Meldingen giver genlyd i markedet, hvor bitcoin falder over 13 pct. til 12.900 dollar kl. 5.20 torsdag morgen.



Sydkorea er et af de største markeder for de store blockchainvalutaer som bitcoin og ethereum.



Ifølge webmediet CryptoCompare handles mere end 10 pct. af ethereum mod den sydkoreanske won, hvilket er den næststørste koncentration af lokal valuta efter dollar.



For bitcoins vedkommende er won-handelsandelen 5 pct. af alle bitcointransaktioner.



"Der er store bekymringer med hensyn til virtuelle valutaer, og justitsministeriet er grundlæggende ved at forberede et lovforslag, der vil forbyde kryptovalutahandel på handelspladser (i Sydkorea, red.)," lyder det fra Park Sang-ki på en pressekonference ifølge justitsministeriets pressekontor.



Der er ingen specifikke detaljer om den foreslåede lukning af kryptomarkedet, men det oplyses, at forskellige offentlige myndigheder arbejder sammen om at gennemføre foranstaltningerne.



Unormal prissætning



Kryptovalutahandel i Sydkorea er særdeles spekulativ og ligner mest af alt ren gambling.



Ifølge vurderinger i udlandet betragtes handlen som "unormal", fordi prisen på de store kryptovalutaer som bitcoin er prissat højere i Sydkorea end andre steder - en såkaldt "kimchi-præmie".



Bitcoin-eksponerede aktier i landet får stryg hit efter meddelelsen. Aktien i Omnitel, der beskæftiger sig med bitcoin-clearing, falder 30 pct., Digital Optics dykker 13 pct., og KPM Tech handles godt 5 pct. lavere.



Nyheden kommer, efter at landets største kryptovalutahandelsplads ifølge Reuters tidligere på ugen blev ransaget af politi og skattemyndigheder for mistanke om skatteunddragelse.



/ritzau/FINANS