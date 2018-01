Lars Seier jagter større budget til Formel 1-projekt

300 mio. kr. er beløbet, som idémændene bag at trække Formel 1 til København i 2020 som minimum skal rejse for at realisere drømmen.



Både tidligere minister Helge Sander og rigmanden Lars Seier Christensen, som er hovedpersonerne bag initiativet, har udtrykt optimisme omkring missionen.



Om end Lars Seier Christensen mener, at det også kan være 500 mio., der skal findes frem.



Men arbejdet med at skaffe investorer og sponsorer har ikke kun til formål at rejse de 300-500 mio.kr., for en eventuel aftale med Formel 1 kommer til at løbe i flere år, og det koster hvert år.



"Formel 1 skal have sin licensbetaling hvert år. Det giver sig selv. Men der er også mange af omkostningerne, der drejer sig om logistikken, som bliver noget mindre i de efterfølgende år, når man har afholdt udgifterne det første år," siger Lars Seier Christensen.



"Det bliver ikke gratis af den grund, men jeg forestiller mig, at omkostningsniveauet vil være moderat faldende fra første og andet år."



Ifølge Ekstra Bladet forventes det, at udgifterne falder med 20 pct. efter det første år, da en del er engangsudgifter.



Trods de færre omkostninger i årene efter debuten på løbskalenderen, så er det altså fortsat trecifrede millionbeløb, som afholdelsen af arrangementerne de følgende år vil stå i.



Ifølge Lars Seier Christensen bliver en eventuel aftale med Formel 1 af minimum tre års varighed. Dermed skal der også være økonomi til at betale udgifterne, når de 300 mio. kr. er brugt i 2020.



Det betyder, at idémændene er på jagt efter investorer og sponsorer, som gerne vil binde sig i længere tid.



"Hvis vi laver en treårig aftale med Formel 1, så skylder vi jo pengene i tre år. Så de commitments, vi arbejder på, skal være lidt mere langsigtede," siger den tidligere Saxo Bank-ejer.



Han gør dog opmærksom på, at tilskuerindtægterne er store til Formel 1, og at det vil være et anseligt bidrag til det økonomiske grundlag for de følgende års løb.



"Tilskuerindtægterne er vi jo rimelig sikre på, at de vil komme hvert år, og de er en meget væsentlig del af økonomien," siger Lars Seier.



"Men det er jo klart, at hvis man underskriver en aftale, hvor der står, at man skylder nogle penge i år ét, to og tre, så skal man betale dem. Så det kommer vi ikke til at gøre, førend vi er sikre på, at vi kan klare det."



Fra Formel 1-ejernes side er ønsket en længerevarende aftale. Det lægger Chase Carey, chefen for Formel 1, ikke skjul på.



"Vores mål er at have langvarige samarbejder, som skal være til gavn for begge parter. Derfor vil vi gerne have længerevarende aftaler," siger han.



Ofte handler det om femårige aftaler, men Lars Seier Christensen ser gerne, at man når til enighed om en kortere kontrakt på tre år.



"Målsætningen er selvfølgelig at gøre det her til en tilbagevendende begivenhed, ligesom det er mange andre steder, så vi forhåbentlig også har det om 10 og 20 år. Men jo kortere tid, vi kan slippe med at hæfte for det, jo bedre," siger han.



Der er ifølge Chase Carey ingen deadline for, hvornår en aftale skal være i hus.



/ritzau/