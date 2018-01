Det sker i dag: Samråd om lande på skatte-sortliste

Samråd om skatte-sortliste



Skatteudvalget har skatteminister Karsten Lauritzen (V) i samråd til en drøftelse af, hvilke midler der kan tages i brug over for de lande, der er på EU's sortliste over skattelylande, både på nationalt og på internationalt plan.



Storstrømsbro-vurdering



Kammeradvokaten kommer i dag med sin vurdering af, om det er for risikabelt at lade de italienske firmaer, som har vundet udbuddet om bygningen af en ny Storstrømsbro, skrive under på kontrakten og påbegynde byggeriet. To af de tre italienske firmaer, som skal bygge broen, er involveret i en omfattende korruptionssag i Italien.



Høring om Paradise Papers



Skatteudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget holder i dag høring om Paradise Papers og selskabsbeskatning. Formålet med høringen er at blive klogere på reglerne, skattetabet for Danmark, og hvilke initiativer EU-kommissionen har planer om.



Oprydning efter USA



Danmark og Grønland indgår i dag en aftale om oprydning i Grønland efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse. Det er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen, som underskriver aftalen.

