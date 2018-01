Citigroup: Donald Trumps trusler kan sende olien op på 80 dollar

Olieprisen er støt steget siden sidste sommer. Den hvide streg er Opec-landenes produktion.

Olieprisen er foranlediget af produktionsnedskæringer fra Opec-landene steget støt siden sommeren 2017 og har hævet sig fra et niveau omkring 45 dollar pr. tønde (Brent) og ligger i skrivende stund lige under 70 dollar.Men prisen skal yderligere op, forudser Citigroup, som anser risikoen for krige samt spændinger i Mellemøsten og skærmydslerne mellem USA og Nordkorea som de tre største emner for udviklingen af olieprisen. Donald Trumps stigende, geostrategiske fokus på sanktioner over for både Iran og Nordkorea kan få afgørende betydning for olieprisen i 2018, ligesom intern uro i Venezuela, Nigeria, Libyen og Irak kan påvirke udbuddet af olie på verdensmarkedet i negativ retning med 3 mio. tønder om dagen, hvilket vil lægge et opadgående pres på olieprisen og drive den op imellem 70 og 80 dollar.Men den mest afgørende enkelte person er Donald Trump – og USA's store produktion af skifer-olie, som til stadighed truer Opec-landenes evne til selv at justere olieprisen alt efter behov. Også Donald Trumps trusler om en handelskrig mod Kina vejer tungt på vægtskålen."Det er ingen overraskelse at vore liste over potentielle wildcards i året der kommer indeholder et fokus på USA.," lyder kommentaren i bankens rapport om olieprisen. Nu venter markedet på en udmelding fra USA om landets forventede output i 2018, men især venter investorerne på nys om Donald Trumps internationale politik, herunder sanktionerne mod Iran, der er Opecs 3. største olieproducent.Også retorikken mellem USA og Nordkorea er svær at ignorere og hvis parterne begynder at hæve deres strategiske olielagre i skyggen af krigstruslen, kan dette også hæve prisen, skriver Citigroup.