Det skriver medierne: Derfor vil Novo have fingre i belgisk firma

Novo Nordisk med Lars Fruergaard Jørgensen i spidsen vil med et opkøb af det belgiske biotekselskab Ablynx give salgskanonen ny ammunition. Men den danske medicinalkæmpe får den kolde skulder, og Novo Nordisk skal passe på pengepungen i det fjendtlige opkøbsforsøg, lyder advarslen. Det tog kun Chr. Hansen godt en måned at finde en ny topchef. Ifølge bestyrelsesformand Ole Andersen har bestyrelsen fulgt mexicaneren Mauricio Graber, der bliver ny topchef i ingrediensvirksomheden, i længere tid. Nye ruter og finde afgange til udlandet skal sikre fornyet vækst i Aalborg Lufthavn, som sidste år havde en flad udvikling i passagertallene.Med et fjendtligt opkøbsforsøg til 19 mia. kr. vil Novo Nordisk overtage et belgisk biotekselskab for at ruste sig til kamp mod den schweiziske konkurrent Roche. Men Ablynx afviser Novo og vurderer, at selskaber er meget mere værd.Det danske spil- og gamblingfirma Better Collective er tæt på at blive børsnoteret. Selskabet sender brugerne videre til spiludbydere som Danske Spil og andre, som Better Collective har samarbejdsaftaler med. Spiludbyderne betaler det danske selskab et engangsbeløb eller giver dem en andel af omsætningen.Novo Nordisk forsøger sig for første gang i nyere tid med et fjendtligt opkøb for at opnå vækst i sin bløderdivision. Efter tre afvisninger fra belgiske Ablynx' bestyrelse vil Novo Nordisk og finansdirektør Jesper Brandgaard tale direkte med aktionærerne. Novo går især efter blødermidlet Caplacizumab. Lego-pengetanken Kirkbi får travlt de kommende år, hvor op mod syv store virksomhedskøb skal i hus. Svensk opkøb kan være første af flere udenlandske.Ledelsen i Ørsted - det tidligere Dong Energy - med Thomas Thune Andersen i formandsstolen får nu kritik af Dansk Aktionærforening. Aktionærforeningen er utilfreds med, at navnestriden med arvingerne efter H.C. Ørsted ikke blev nævnt, da generalforsamling stemte for at ændre navn.PFA's kunder har fået 24 mia. kr. som kundekapital siden 2001. Næste år laver pensionskæmpen to store ændringer i den omstridte model./ritzau/FINANS