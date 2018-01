Nordkorea sender atleter til vinter-OL i Sydkorea

Nordkorea vil sende en delegation af højtstående embedsmænd, atleter og tilhængere til vinter-OL i den sydkoreanske værtsby Pyeongchang.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Udmeldingen kommer i forbindelse med et sjældent møde natten til tirsdag dansk tid mellem Nordkorea og Sydkorea.



Et nordkoreansk kunstskøjteløberpar har kvalificeret sig til OL, men blev ikke registreret til legene i tide. Der er dog mulighed for, at parret kan få dispensation og dermed være med i Pyeongchang i næste måned.



Ved tirsdagens møde har Sydkorea også foreslået, at familier, som er blevet adskilt under konflikten mellem Nordkorea og Sydkorea, kan blive genforenet i næste måned, skriver Reuters.



Den nordkoreanske deltagelse ved vinter-OL er et stort skridt i forhold til at genoprette et godt forhold mellem de koreanske naboer.



Siden årsskiftet har der været flere tegn på opblødning i det ellers anstrengte forhold mellem de to koreanske naboer.



I sin nytårstale omtalte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, blandt andet det kommende vinter-OL med et ønske om, at det ville blive en succes.



Under tirsdagens møde i grænsebyen Panmunjom foreslog Sydkorea angiveligt, at de to nabolande skulle gå ind på det olympiske stadion side om side ved åbningsceremonien i Pyeongchang.



"Folket har et stort ønske om at se nord og syd bevæge sig mod fred og forsoning," siger Ri Son-gwon, formand for den nordkoreanske statsstyrede Komité for Fredelig Genforening af Korea.



Det bliver første gang siden 2010, at Nordkorea deltager i vinter-OL.



Vinter-OL i Sydkorea begynder 9. februar.



/ritzau/Reuters