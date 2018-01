Hennes & Mauritz undskylder for racisme mod sorte

Den svenske tøjgigant Hennes & Mauritz undskylder og fjerner en kontroversiel annonce, der beskyldes for at være racistisk.



Det handler om en sort dreng og model, der i et salgskatalog optræder i en T-shirt med ordene "Coolest Monkey in the Jungle" - den sejeste abe i junglen.



Nu har H & M så fjernet det famøse billede, men viderefører annoncen med hvide børn.



Den britiske politiker Kate Osamor fra Labour skriver på Twitter, at hun er "totalt chokeret, bestyrtet for at sige det mildt".



"Mener I, at dette billede er en passende gengivelse af en ung, sort dreng," spørger hun.



H & M svarer mandag, at "billedet nu er fjernet fra alle H & M's salgssteder, og vi undskylder oprigtigt over for enhver, som måtte føle sig ramt".



