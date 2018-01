Novos opkøbsmål får dansk formand

Det belgiske biotekselskab Ablynx, der forsøges opkøbt af Novo, har med kort varsel indsat danskerne Bo Jesper Hansen som bestyrelsesformand.



Han afløser den tidligere formand Peter Fellner, der har været formand siden 2013. Ændringen sker samme dag som Novo har offentliggjort et købstilbud på knap 20 mia. kr. for Ablynx.



Ablynx har afvist tilbuddet med henvisning til, at prisen er for lav.



Bo Jesper Hansen var forinden den nye formandstitel tilknyttet Ablynx som ikke-eksekverende direktør, og han har i gennem mange år arbejdet i biotekindustrien.



Dr. Edwin Moses, der er adm. direktør i Ablynx:



"Vi er meget heldige med at have en så passende efterfølger i Bo Jesper. Det sikrer en ordentlig overgang på dette vigtige tidspunkt."



Citatet stammer fra en pressemeddelelse. Hvad han præcis mener med det vigtige tidspunkt er ikke klart. Børsen forsøgte i går forgæves at få en yderligere kommentar fra Edwin Moses.



Ifølge investeringsrådgiver Per Hansen fra Nordnet er det ikke helt entydigt om formandsskiftet er en fordel for Novo eller ej.



"Bo Jesper Hansen er en industriveteran, og der har en god indsigt og god forståelse for, hvad der sker i industrien. Man skal ikke overfortolke, at det er en dansker, der bliver sat op over for en dansk virksomhed. Når der er tale om en dyb insider, så er det sværere for en modpart at løbe om hjørner med ham. Det er ikke en imødekommelse over for Novo, men man kan heller ikke sige det modsatte," siger han.