Det sker i dag: Samråd om Storstrømsbroen

Samråd om Storstrømsbroen



Beskæftigelsesudvalget har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd om regeringens plan for byggeriet af den nye Storstrømsbro. Udvalget har bedt ministrene redegøre for regeringens plan for byggeriet af den nye Storstrømsbro.



Nye tal for boligpriser



Boligsiden.dk offentliggør i dag Boligsidens Markedsindeks for december og hele 2017. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig salgspris, salgstid og prisnedslag i december sammenlignet med for en måned og et år siden.



Nyregistrerede biler



Danmarks Statistik kommer med nye tal for antallet af nyregistrerede biler. Det er tallene for december 2017.



Digital Nytårskur 2018



Under titlen Danmark som Digitalt hub – udfordringer og muligheder, holder Dansk Industri Digital deres nytårskur. Til nytårskuren vil der være bud fra både nystartede danske og store internationale virksomheder på, hvad vi i Danmark kan gøre for at blive fremtidens digitale centrum. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) vil tale om kompetencer til en digital fremtid.

