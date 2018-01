Det skriver medierne: Storopkøb kan redde Coloplast

De seneste tre år er Coloplasts aktionærer gået tomhændet fra investeringen. Et storopkøb kan være genvej til ny momentum, lyder det fra flere investorer Flere store kæder ruster sig til en fremtid med mere onlinesalg af mad. Nye modeller for levering og afhentning af dagligvarer testes, mens især yngre familier kaster sig over netkøbEnorm popularitet, vækst og nye job i tusindtal. Konkurser i hobetal og røde tal på bundlinjen. Selv om omsætningen bliver ved med at stige i restaurationsbranchen i Danmark, har en stor gruppe svært ved at få sorte tal på bundlinjen, viser nye tal.Tusinder af danskere oplever, at det ikke kan betale sig for dem at spare op til pension. Opsparingen rammes af skat og modregning i offentlige ydelser, så det i værste fald helt æder de sidst opsparede kroner inden pensioneringe n.Fem fagbosser under LO siger nej til at fjerne dagpengeret for flygtninge. Det er ellers DF's krav for at sige ja til Løkkes skattelettelser.En gruppe udenlandske institutionelle investorer, der har tabt mere end en halv mia. kr. på OW Bunkers konkurs arbejder på at stå sammen med andre ofre, når erstatningssagerne mod de ansvarlige for OW-skandalen kommer for en dommer.Den danske stifter af det schweiziske kryptovalutafirma Bitcoin Sussie, Niklas Nikolajsen, trækkes nu ufrivilligt ind i en spektakulær konflikt./ritzau/FINANS