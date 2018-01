Eksplosion rammer metro i Stockholm

Opdateret...



Der har været en eksplosion ved metrostationen Vårby Gård uden for Stockholm. To personer såret, en alvorligt, oplyser politiet ifølge Aftonbladet.



Politiet blev alarmeret kort efter kl. 11.00 søndag om en eksplosion uden for metrostationen Vårby Gård. En 60-årig mand og en kvinde på omtrent 45 år er kørt til sygehuset og politiet afventer bombeteknikere til stedet, og har afspærret både perroner og pladsen ved metrostationen.



Ifølge Sven-Erik Olsson fra politiet har manden samlet noget op, der har ligget på jorden, og så eksploderede det.



Vårby Gård ligger cirka 15 kilometer fra centrum af Stockholm.



Flere svenske medier skriver, at det kan have været en håndgranat, der eksploderede.



Abdullah Öcmen, der har en spillebutik, som ligger 50 meter fra metrostationen, fortæller, at braget kunne høres inde i butikken.



"Vi hørte eksplosionen. Da vi gik udenfor, så vi to personer, som lå på jorden," siger han til nyhedsbureauet TT.



Det ser ud som om, at eksplosionen er sket på Vårbygårdstorget uden for stationen, siger Özmen.



Både tunnelbanen og centrum af Vårby Gård er afspærret af politiet efter eksplosionen.



"Man bliver jo bange. Tænk om det skulle være hændt i centrum også," siger han.



/ritzau/