Et amerikansk baseret firma med navnet "Ocean Infinity" vil forsøge at finde det forsvundne malaysiske passagerfly MH370, der forsvandt for næsten fire år siden.



Flyets forsvinden er fortsat et mysterie, og januar sidste år opgav regeringerne i Malaysia, Kina og Australien at fortsætte eftersøgningen.



Ikke desto mindre har den malaysiske regering godkendt, at det amerikanske firma forsøger sig.



Firmaet skal forsøge at finde vraget af flyet, der menes at være forsvundet i Det Indiske Ocean.



Den malaysiske transportminister, Liow Tiong Lai, siger, at der lavet en aftale om, at firmaet kun bliver betalt, hvis de lokaliserer vraget.



Allerede tirsdag satte det i gang med eftersøgningen, der vil sprede sig over et område på 25.000 kvadratkilometer.



120.000 kvadratkilometer er afsøgt



Området blev af en australsk ekspertgruppe i december 2016 udpeget som det bedste bud på, hvor flyvraget kunne være. Men dengang afviste myndighederne at forsætte eftersøgningen.



Den malaysiske transportminister er da heller ikke optimistisk omkring den nye eftersøgning.



"Jeg vil ikke give for meget håb til de efterladte," siger han.



Da regeringens eftersøgning blev suspenderet tilbage i januar 2017, blev det konkluderet i en australsk rapport, at man ikke var kommet tættere på at kende flyets eksakte placering.



Eftersøgningen af flyet har været den største i historien. I alt blev 120.000 kvadratkilometer i den sydlige del af Det Indiske Ocean afsøgt.



Den massive eftersøgning skyldes, at flyet stoppede med at udsende signaler om dets placering allerede efter 38 minutter af flyveturen.



Flyet var på vej fra Kuala Lumpur til Beijing med 239 personer om bord.



De backup-signaler, der normalt udsendes om flyets placering, fejlede.



