Det sker i dag: Dansk boligmarked er til vintertjek

Boligmarked under lup

Det danske boligmarked kommer under mikroskopet i dag med flere centrale nøgletal. Klokken 7.00 åbner Finans Danmark med nye tal for udbuddet af villaer, lejligheder og fritidshuse i december. Og en time efter, klokken 8.00, overtager Danmarks Statistik stafetten og leverer tal for, hvordan det gik med boligsalget i oktober sidste år.



Temperaturen i eurozonen

Udlandet kan også være med på nøgletalsfronten. Tyskland, der er hele Europas vækstlokomotiv i disse år, leverer nye tal for fabriksordrerne i november. Og klokken 11.00 kommer der en stjerneregn af nøgletal for eurozonen, der sætter spot på forbrugertillid, detailsalg, forretningsklima og tilliden i industrien og servicesektoren.



Macron tager til Kina

Den franske præsident, Emmanuel Macron, tager i dag hul på sit første officielle statsbesøg i Kina, hvor han har en tete-a-tete med Kinas præsident, Xi Jinping. Macron forsøger at samle Europa og har flere gange signaleret, at Europa igen skal blive en magtfaktor, som man regner med i Kina og USA.



Fed-chefer på podiet

I USA giver flere Federal Reserve-chefer som Raphael W. Bostic, John C. Williams og Eric S. Rosengren deres syn på amerikansk økonomi.