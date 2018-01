Det skriver medierne: Rige kinesere skal sikre Carlsberg nyt væksteventyr

Jyllands-Posten Erhverv



Rige kinesere skal sikre Carlsberg nyt væksteventyr



Carlsberg hælder i omegnen af en halv mia. kr. i nyt fremstød, der skal få flere velhavende kinesere til at drikke bryggeriets dyre premiumøl i et stærkt faldende marked.



En ud af tre danske virksomheder er klar til at skrue op for investeringerne



En tredjedel af de danske virksomheder forventer at øge investeringerne i 2018 sammenlignet med året før, viser ny undersøgelse fra Dansk Industri. Det viser Dansk Industris (DI) rundspørge blandt næsten 600 medlemsvirksomheder, der er blevet bedt om at vurdere deres forventninger til 2018.



Berlingske Business



Pensionen slår ikke til – mange må arbejde fire år længere



Nye tal fra 82.000 pensionskunder viser, at fire ud af ti danskere sparer for lidt op til en pensionisttilværelse med bund i. Rådgivere peger dog på alternativer til pensionsopsparing.



Vi bliver rigere i 2018: Så mange flere penge får en typisk familie



Året tegner lyst for danskernes pengepung med mere i lønningsposen, større jobsikkerhed, historisk lave renter og stigende boligpriser, viser ny prognose for dansk økonomi. Se hvor meget ekstra en gennemsnitlig familie kan se frem til om måneden i det nye år - og i 2019.



Ny tendens: Mænd, der tager lang barsel, får bøvl med arbejdsgiver



Mænd får den kolde skulder af deres arbejds¬giver, når de holder barselsorlov ud over 14 dage. De bliver forbigået, deres job ændrer karakter, eller de bliver opsagt, lyder det fra Lederne og Djøf.



Børsen



Stærkt aktieår for SEB: Rivaler får klø på pensionsafkast



Med en pensionsopsparing på 1 mio. kr. er det 55.000 kr., der adskiller det højeste afkast fra det laveste i 2017. SEB er øverst på afkasttronen. De godt 200.000 pensionskunder hos SEB Pension har grund til at være tilfredse med 2017.



"Du skal op med 3 mia kr for overhovedet at gøre mig interesseret"



Søskendeparret Gitte og Morten Pedersen drømmer om børsnotering og milliardsalg af ny kræftdiagnose. En køber skal af med mindst 3 mia Biotekselskabet Genomic Expression, der primært er ejet af søskendeparret Gitte og Morten Pedersen, er tæt på at åbne døren til et milliardmarked inden for kræftdiagnostik.



Bitcoin hvirvles ind i politisk hvidvaskopgør



Ny og stram regulering af kryptovaluta skal afskære kriminelle og vil åbne bitcoins og andre kryptovalutaer for det brede marked, mener danske aktører. Det er snart slut med at være anonym, når der handles med kryptovaluta som eksempelvis bitcoin.