Det sker i dag: Kongen af nøgletal og Cavling-pris

Pejling på boligmarkedet

Hvor mange boliger er til salg i Danmark lige nu, og er tallet steget eller faldet? Det giver boligsiden.dk svar på her til morgen, og tallet kan give en pejling på, hvor priserne skal hen for både villaer, lejligheder og sommerhuse.



Ledighed og konkurser

Danmarks Statistik er klar med seneste nyt om arbejdsmarkedet, når ledighedstallene for november bliver offentliggjort klokken 8.00. De er værd at bide mærke i, fordi ledigheden er kommet ned i et så lavt niveau, at mange økonomer frygter flaskehalse og lønpres på arbejdsmarkedet. Der er også nye tal for konkurser og tvangsauktioner i december.



Kongen af nøgletal

Senere følger et af verdens tættest analyserede nøgletal, den amerikanske jobrapport, der også kaldes kongen af nøgletal. I samme omgang kommer der tal for lønudviklingen, og det er netop den pakke af tal, Yellen og co. nærstuderer allermest, når Federal Reserve sætter rentekursen.



Hvem får årets Cavling-pris?

Den traditionsrige Cavling-pris til journalister bliver uddelt i dag på Nationalmuseet klokken 15. Hele 52 projekter er foreslået til prisen, men kun fire er sluppet gennem nåleøjet og nomineret til at få Cavling-statuetten.