Relateret indhold Artikler

Det norske Petroleumstilsynet har identificeret "alvorlige mangler ved systemer og processer for materielhåndtering" i forbindelse med den dødsulykke, der skete på Maersk Drillings borerig Maersk Interceptor i begyndelsen af december sidste år.



Det skriver det norske netmedie E24.no.



Den norske ansatte faldt i havet i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde på riggen og blev siden fløjet på hospitalet i Norges næststørste by, Bergen. Men hans liv stod ikke til at redde.



- I forbindelse med vores granskning af dødsulykken på Maersk Interceptor 7. december 2017 har vi identificeret alvorlige mangler ved systemer og processer for materielhåndtering, skriver tilsynet.



Maersk Drilling skal nu gennemgå sine systemer for brug af løfteudstyr på alle anlæg på norsk sokkel inklusiv oplæring af personale, samt systematisk at kortlægge og gennemgå alle operationer i forbindelse med installation af råvandspumper på alle anlæg i brug på den norske sokkel og at gennemføre nødvendige tiltag.



Rigselskabet har frem til 28. februar til at efterleve påbuddet - og inden 11. januar skal det præsentere en plan for tilsynet for, hvordan det skal ske.



Det er norske Aker BP, der har hyret Maersk Drilling til at udføre boringerne i oliefeltet Tambar.



Også en anden ansat var involveret i ulykke, hvor han fik et faldende objekt i hovedet. Han blev efterfølgende fløjet på hospitalet i Stavanger.



/ritzau/FINANS