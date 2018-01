Det sker i dag: En sværm af nøgletal og en nytårskur

Globale nøgletal...

Økonomer verden over får travlt med regnearkene i dag. Der er nytårsfriske nøgletal fra både Kina, Europa og USA. Allerede i nat er der kommet PMI-tal fra Kina, hvor indkøbscheferne tager temperaturen på, hvor hurtigt det gik i virksomhederne i december. Og så følger Italien, Frankrig, Tyskland og Storbritannien som perler på en snor i omegnen af klokken 10, hvor der også er samlede tal for euroområdet. Fra USA kommer der PMI-tal klokken 15.45, og der er nyt om de amerikanske olielagre klokken 17.



...og danske nøgletal

Danmarks Statistik siger velkommen til 2018 med en opgørelse over erhvervenes konjunkturbarometer for december. Tallene bliver vanen tro udgivet klokken 8.00.



Regnskab fra Novozymes-rival

De danske selskaber er ikke helt klar med årsrapporterne endnu, men Novozymes er sikkert på stikkerne i dag, hvor den amerikanske rival, giganten Monsanto, kommer med tal.



It-branchens nytårskur

Så er det It-branchens tur til at holde nytårskur. Det foregår i den gamle børsbygning i København, og blandt talerne er minister for offentlig inovation Sophie Løhde (V)