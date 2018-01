Aktiequiz: Hvad skete der med aktien, da topcheferne sagde farvel i 2017?

*Hvis nyheden er meldt ud efter børsluk, er aktiekursen målt på den efterfølgende handelsdag. Aktieudviklingen er målt på aktien i den virksomhed, som cheferne forlod eller vil forlade.















Quizzen tager i sin spørgeform ikke højde for, om personerne har valgt at gå selv eller er blevet bedt om at gå.

2017 var et aldeles begivenhedsrigt år på chefgangene, hvor flere af de store topchefer, finansdirektører og formænd sagde farvel og tak for denne gang for at vende næsen mod andre virksomheder, udfordringer eller noget så familiært som konen.Børsen har flere gange talt med eksperter i ledelse om det kontinuitetstab, der sker i virksomheden, når man skifter topchef. Andre gange kan en ny topchef netop være den vitaminindsprøjtning, der skal til.Hver eneste gang giver investorerne deres holdning til kende, når aktiekursen typisk tager et hop eller et dyk på dagen, hvor cheferne melder deres afgang.Her kan du gætte med på, hvordan investorerne reagerede i årets løb, da personer som Kåre Schultz, Jakob Riis og Cees de Jong annoncerede deres afgang i henholdvis Lundbeck, Novo Nordisk og Chr. Hansen.