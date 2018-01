Det skriver medierne: Københavner virksomheder får baghjul af provinsen

BERLINGSKE BUSINESS:



Dine pensionsordninger kan blive dyrere – i det skjulte



Pensionsbranchen er efter ændring af regler i gang med at rydde op i maskin­rummet under traditionelle pensionstyper. Det betyder ifølge pensionseksperter stigende priser – som ikke er umiddelbart synlige for pensionskunderne.



En forenkling af systemet bag de traditionelle pensionsordninger med rentegaranti vil formentligt medføre, at de bliver dyrere. Sådan lyder to pensionseksperters vurdering af konsekvenserne af en ændring af reglerne, der trådte i kraft i 2017 med fem års indfasning.



Kina: Skyggebanker sikrer vækst men truer finansiel stabilitet



Kina er afgørende for den globale vækst og et af Danmarks vigtigste eksport­markeder, men den kinesiske vækst er delvist finansieret med et gældsbjerg, der kan true den finansielle stabilitet. Nu strammer Kina op, men det kan ramme væksten og dansk eksport for milliarder.



JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



Københavnske virksomheder får baghjul af provinsens



Væsentlige nøgletal i virksomheder med mere end 100 ansatte tegner et billede af, at erhvervslivet i hovedstaden sakker agterud i forhold til resten af landet.



Glem alt om hovedstaden som Danmarks vækstcentrum, når det gælder private virksomheders økonomiske præstationer. Afkast af investeringer, soliditet og forrentning af egenkapitalen har det bedre i en af landets større virksomheder, når den ligger i provinsen frem for i københavnsområdet.



Investorer finkæmmer markedet for opkøbssuperstjerner



Der er penge at hente, hvis man satser klogt i forbindelse med virksomhedsopkøb. Investorer har forskellige tricks, men det kan også gå galt.



Jyllands største lufthavn havde et rekordår



Passagertallet i Billund Lufthavn steg med 9,2 pct. efter et rekordår. Udenrigstrafikken er den store vækstmotor.



Nu sælges der huse for ca. 20 mio. kr. i timen



Knap 20 mio. kr. i timen, 476 mio kr. om dagen eller 173 mia. kr. ialt. For så mange penge købte danskerne bolig for i 2017.



De 173 mia. kr. er mere end dobbelt så meget som i 2012 og 22 mia. kr. mere end 2016, viser nye tal fra Boligsiden.dk.





BØRSEN



Novo-pengetank var hemmelig investor i kollapset Shell-salg



Dansk Olieselskabs opkøb af Shells olieraffinaderi røg tirsdag i vasken. Nu viser den hemmelige investor bag handlen sig at være Novos bugnende pengetank



Handlen mellem Dansk Olieselskab og Shell om olieraffinaderiet i Fredericia har været præget af stor mystik, og i går røg den 500 mio. kr. store handel helt i vasken.



424 topchefer: Endnu højere vækst i 2018



Væksten vil fortsætte med at buldre frem i 2018, spår landets topchefer. Det går fremad for dansk økonomi og for os, siger MT Højgaard



Ved indgangen til 2018 har landets topchefer en stensikker tro på, at fremgangen i dansk økonomi fortsætter. Faktisk spår de, at væksten kan blive endnu højere i 2018, end den var i 2017.



Det er konklusionen i en ny konjunkturundersøgelse fra Greens Analyseinstitut.



Jesper Berg tror banker vil skrue ned for pengeregn



Efter flere år med stigende udbytter vil højere vækst og nye kapitalkrav presse bankernes udlodninger ned, tror direktøren i Finanstilsynet