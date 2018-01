Det skriver medierne: Historisk rentedyk giver årlig gevinst på 165 mia. kr.

BERLINGSKE BUSINESS



Historisk rentedyk giver årlig gevinst på 165 mia. kr.., men er skævt fordelt



Siden finanskrisen er renten raslet ned, og det har givet danskerne en årlig besparelse på 165 mia. kroner. Det har sat gang i opsvinget, men den uhyre lave rente er primært kommet de nuværende boligejere til gode.



Trods ændring efter milliardbøde: Nyt europæisk uvejr i vente for Google



Google har ændret sin visning af søgeresultater efter rekordbøden på 18 mia. kr. fra EU-kommissær Margrethe Vestager. Men konkurrenterne er fortsat ikke tilfredse, og det gør indtryk på Vestager, der kan udstede enorme dagbøder.



Lille dansk forskerfirma skal hjælpe giganter i mål med leverkur



Globale medicinalselskabers jagt på medicin mod verdens mest udbredte leversygdom har sendt en lille dansk forskningsvirksomhed på en nærmest eksplosiv vækstrejse. På tre år er antallet af ansatte i Gubra mere end fordoblet. (side 10)



Skatteydere skal have bedre byggerier for pengene



Alt for mange storstilede anlægsprojekter går skævt. Det koster både tid og økonomi. Projektet skal sættes i centrum og industrien skal lære at arbejde sammen gennem digitale værktøjer (side 12





JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



Selskaber elendige til opkøb



Når en topchef kaster sin kærlighed på et opkøbsmål, har investorerne god grund til at være kritiske. Ifølge en rapport fra revisions- og konsulentkoncernen KPMG fejler 83 pct. af virksomhedshandler i at skabe værdi til aktionærerne.



Formuer flød fra konto 2840, da Atea-direktør og offentlige chefer slog sig løs



Sagen om bestikkelse i Atea er omtrent halvvejs i retten i Glostrup, og der begynder at tegne sig et billede af, hvordan hele affæren opstod, og hvordan den blev opdaget. (side 6-9)





BØRSEN



Bankbosser: Nye regler bremser boligpriser i 2018



Efter et nyt prishop på boliger i 2017 vil strammere låneregler fra årsskiftet lægge en dæmper på prisvæksten, forudser chefer i Danske Bank, Jyske Bank og Nordea.



Nye regler for at blive godkendt til at optage et lån vil smitte af på boligpriserne. Det vurderer topchefen for Danmarks største bank, Thomas Borgen i Danske Bank.



Søskende træder tilbage i jysk designkomet



De tre stiftere af interiørvirksomheden House Doctor, der skovler penge ind, træder tilbage og overlader den daglige drift til ny direktør



De tre stiftere af House Doctor, Rikke Juhl Jensen, Gitte Juhl Capel og Klaus Juhl Pedersen, har skabt en velindtjenende virksomhed i Ikast.



Men selskabet har vokset sig så stort, at søskendetrioen nu træder tilbage fra den daglige drift i interiørvirksomheden og afgiver magten til en ny adm. direktør i form af Anders Hegaard



Vestas slår sin egen ordrerekord



I 2016 slog Vestas sin ordrerekord, og vindmøllegiganten fortsatte i samme spor i 2017, hvor de igen satte rekord med et ordretal på over 10,6 gigawatt.