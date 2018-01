En nytårsstorm i Frankrig har medført strømafbrydelser i omkring 40.000 hjem i Bretagne, oplyser forsyningsselskabet Enedis.



1500 teknikere hos selskabet knokler på at bringe strømmen tilbage i den vestlige region.



Stormen raser langs atlanterhavskysten. Franske myndigheder har sat alarmniveauet til orange i 40 departementer, da vindhastighederne ligger over 100 kilometer i timen.



Der er vindstød med hastigheder op til 140 kilometer i timen.



Byer langs Bretagnes kyst måtte ifølge nyhedsbureauet AP aflyse den traditionelle nytårsbadning i det kolde havvand.



Stormen har fået navnet Carmen.



Den ventes at bevæge sig ind over Frankrig med kurs mod Tyskland senere mandag.



Frankrig er sjældent plaget af omfattende strømsvigt. Atomkraft er den primære kilde til franskmændenes strømforsyning.



I sommeren 2015 stod 830.000 hjem midlertidigt uden strøm i det vestlige Frankrig. Årsagen var varme, som ødelagde transformatorstationer.