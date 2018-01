Brand i parkeringsanlæg ødelægger hundredvis af biler og truer heste

En brand i et flere etage-parkeringsanlæg i den engelske by Liverpool har ødelagt hundredvis af biler, skriver Bloomberg.



Branden skete lige ved siden af Liverpools Echo Arena og har dermed truet heste, der opholdt sig i arenaens stalde i forbindelse med Liverpool International Horse Show, skriver mediet.



Hesteshowet er aflyst, mens hestene er flyttet i sikkerhed fra staldområdet og ind i selve arenaen.



Vidner til branden fortæller ifølge Bloomberg, at bilerne eksploderede i løbet af få sekunders mellemrum, da branden var på sit højdepunkt.



Og ifølge vidnerne skulle branden være opstået i en ældre bil og derfra have spredt sig hurtigt. Denne påstand er blevet bekræftet af det lokale politi.



Godt 1400 biler var parkeret i parkeringsanlægget, da branden opstod.