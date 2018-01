Det sker i dag: Er der gang i hjulene eller ej?

I dag lander de såkaldte PMI-tal (Purchasing Managers' Manufacturing Index), som giver en temperaturmåling på hvordan de går med produktionen i de nationale økonomier og fortæller, om der er vækst i vente i det nye år.



PMI-tal vil påvirke aktier



Mens aktiemarkedet bliver positivt influeret af nyheder om vækst og stigende indtjening hos aktieselskaberne, kan obligationsmarkedet omvendt blive påvirket negativt, hvis væksten viser sig er forholdsvis stor og signalerer en begyndende overophedning af økonomien med risiko for inflation til følge.



Der kommer i løbet af i dag PMI-tal fra både Italien, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Eurozonen som helhed samt USA og Kina. I USA bliver PMI-tallet fundet efter data fra i alt 600 industrivirksomheders tilbagemelding om produktionsniveau, nye ordrer, lagertal, antal beskæftigede og produktpriser.



Tallene kommer ind drypvis i løbet af dagen og de vil uden tvivl påvirke aktiehandlen og sende investorerne ind i det nye års handelsklima med enten med- eller modvind.



Advokater risikerer bestallingen



Kloken 9.30 indleder Københavns Byret sagen mod tre advokater, der er tiltalt for stillingsmisbrug og for at have løjet for retten. De skal ifølge anklagerne have forsøgt at indgå en aftale om, at de mod betaling overtog forsvaret af to tiltalte i en stor straffesag, men alle advokaterne nægter sig skyldige. Anklageren kræver, at de mister retten til at være advokat. Sagen behandles over otte retsmøder.