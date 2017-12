Strid blæst er eneste minus på næsten perfekt nytårsaften

Relateret indhold Tilføj søgeagent DMI Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer DMI

Det bliver tørt, det bliver lunt og det bliver nok også med stjernerne som bagtæppe, når nytårsraketterne søndag aften hvisler op i den danske nattehimmel.



Udsigten for nytårsaften er ganske fin ifølge Frank Nielsen, vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).



"Den største udfordring bliver nok blæsten. En jævn til hård vind fra sydvest kan slå raketterne lidt ud af kurs," siger han.



"Kun i Nordjylland kan der, når krudtet skal fyres af, fortsat hænge en del skyer og falde regn. Desuden er der risiko for kuling i landsdelen, men for resten af landet ser det altså pænt ud," tilføjer han.



Frem til folk samles omkring nytårsmiddagen og bordbomberne ser det ellers "lidt tungt ud".



"Et lavtryk fra de britiske øer nærmer sig søndag morgen og formiddag, og det bringer regn og dis med sig. Men det er så heldigt, at regnen hører op inden midnat, og så klarer det op," siger Frank Nielsen.



Det bliver også varmere i takt med nedtællingen til årets afslutning.



"Temperaturen stiger fra cirka fire grader i dagtimerne til omkring otte grader søndag aften. Så det er bestemt en nytårsaften til den milde side," siger han.



Fredag og lørdag byder også på ustadigt vejr.



"Vi ligger på en motorvej af fronter, der farer ind og ud. Ind imellem byger med sludhagl fredag morgen klarer det op. Det er en giftig cocktail, fordi vejtemperaturerne dratter ned omkring frysepunktet. Trafikanterne, især i Jylland, skal være opmærksomme på risiko for isglatte veje," siger han.



Senere er der mulighed for lidt sol rundt omkring og op til seks graders varme med jævn til frisk vind.



Lørdagen bliver mere regnfuld, måske med enkelte sludbyger. Østpå er der chance for lidt morgensol, men ellers tegner det til en grå dag.



/ritzau/