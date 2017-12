Det skriver medierne: Danske selskaber fik stryg af aktiespekulanter i 2017

Flere danske selskaber fik stryg af aktiespekulanter

I et sjældent set omfang var store danske aktier i 2017 under angreb fra udenlandske fonde, som spekulerer i, at aktier falder i værdi. I et ellers godt dansk aktieår skabte det store kursfald. Årets to aktieraketter var DSV og Chr. Hansen, mens årets to skuffelser var Pandora og Genmab.Selvtilliden og aggressiviteten skal tilbage i Matas, siger bestyrelsesformand Lars Frederiksen, der sammen med kædens nye topchef, Gregers Wedell-Wedellsborg, arbejder på en strategi, der skal bringe virksomheden op i gear. (Forside, side 8-9)Bankerne og realkreditinstitutterne kæmper om at sikre sig de attraktive kunder, og i den kamp har Realkredit Danmark sat et stød ind med realkreditproduktet Flexlife, der blev lanceret for tre måneder siden. Initiativet har overgået forventningerne og har rundet 5 mia. kr. i udlån. (Side 4)Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv er enige om, at systemerne allerede er på plads til at håndtere krænkelser. Det er for nemt at sige sådan, mener fagforbund.2017 har været et hårdt år for den amerikanske dollar, der har tabt en stor del af sin styrke over for bl.a. euro og danske kroner. Holder den nuværende kurs på 6,24 kr. året ud, vil det være den største årlige nedtur siden 2003.Siden årsskiftet er værdien af en dollar således dykket med knap 12 pct. efter et 2017 med blandede økonomiske nøgletal og politisk uro i staterne.For snart fire år siden gik en danskbaseret bitcoinbørs ved navn Open Ledger i luften, og siden dengang er der blevet vekslet kryptovaluta for over 2 mia. kr. via platformen, der også tilbyder løsninger inden for den bagvedliggende teknologi - den såkaldte blockchain. Efter at markedet er eksploderet i 2017, ligger platformen på en daglig handelsvolumen på mellem 10 og 30 mio. kr.I mere end et år har familien bag fynske Dinex, der laver udstødninger til lastbiler, ledt efter ny kapital eller en medejer. Men i dag er der endnu ikke kommet noget ud af processen, som ejeren, Torben Dinesen, har fået hjælp til fra Deloittes corporate finance-afdeling.Brændeovnsproducenten Aduro fra Aarhus vil fordoble omsætningen med ny app, der gør det muligt at tænde op i brændeovnen, inden man kommer hjem fra arbejde eller hjem fra ferien. Aduro har netop lanceret en brændeovn, hvor man via en app kan tænde op og varme hjemmet op eller programmere den til at starte på et bestemt tidspunkt i ugen.