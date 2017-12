Sort guld fra opdrættet stør fortrænger ulovlig kaviar

Relateret indhold Artikler

Nytår er højsæson for kaviar.



Førhen beslaglagde danske toldere på denne årstid jævnligt mindre partier af den kostbare rogn fra stør. Men nye tal viser, at myndighederne stadig sjældnere finder indsmuglet kaviar fra Rusland, Aserbajdsjan eller Iran.



I 2011 blev der konfiskeret 16 små partier ulovlig kaviar, og året efter 5. Men der var slet ingen beslaglæggelser herhjemme i 2016. I 2017 har der været to tilfælde - blandt andet blev der i november beslaglagt knap 700 gram kaviar.



Det oplyser biolog Maj Friis Munk fra det kontor i Miljøstyrelsen, som står for Danmarks overholdelse af de såkaldte Cites-regler.



"Det er ikke store mængder, vi ser i dag, efter at man ikke længere må importere vild kaviar fra Det Kaspiske Hav eller Sortehavet."



"Vi kan jo håbe på, at forbuddet virker. Tidligere blev kaviar ofte smuglet med fly, men på grund af den megen security i dag er det blevet besværligt," siger Maj Friis Munk.



Landene bag Cites-konventionen forbød fra 2011 eksport af den eftertragtede rogn fra vildtfanget stør, fordi rovfiskeri har bragt mange arter tæt på udryddelse.



Samtidig køber flere og flere lovlig kaviar, der er produceret på opdrætsfarme, også i Danmark, og forsynet med etiket, så man kan spore oprindelsen og undgå at medvirke til at udrydde støren, oplyser Maj Friis Munk.



Kun ét sted i Danmark produceres ægte kaviar, nemlig på fiskefarmen Lyksvad i Ødis nær Kolding. Her var i forvejen åleopdræt, da ejeren, Mogens Larsen, i år 2000 købte stør fra et opdræt i Ungarn og begyndte produktion af kaviar.



Sønnen Kristian Larsen står for salget af den danske kaviar, især til restauranter.



Der er ikke tale om den allerdyreste, beluga, som indbringer op mod 50.000 kroner kiloet, men om den næstfineste, oscietra, der betegnes som "luksuskaviar", og om baerii-kaviar fra sibirisk stør, som er meget populær.



En dåse med 30 gram baerii-kaviar koster 449 kroner. En stør kan levere 2-4 kg kaviar, men nogle arter skal gå op til 15 år, før de bærer rogn og er klar til slagtning.



Selv om størrogn kan sælges dyrt, og man på Lyksvad har 7000-8000 fisk i bassiner, er opdrættet ikke en guldrandet forretning, fortæller Kristian Larsen.



"Det kan kun betale sig for os, fordi vi i forvejen havde faciliteter til åleopdræt og også har landbrug ved siden af," siger han.



/ritzau/