Det sker i dag: Vi tæller boreplatforme

Stilhed eller shitstorm?



Eftersom den finansielle kalender kun indeholder en omgang forbrugerpriser fra Tyskland og inflationstal fra Eurozonen, skal der nok endnu en omgang bitcoin-mani eller et Twitter-post fra Donald Trump til at sætte gang i nyhedsstrømmen.



Bitcoin gled i Asien - vil den rejse sig?



Bitcoin faldt i går ca. 9 pct nyheden om at den sydkoreanske regering overvejer at begynde at regulere handlen med kryptovalutaer på flere fronter, heriblandt indføre personnavne på bitcoin-transaktioner samt skat på de ofte monumentale afkast.



Der var en, der var to, der var tre...



Olieprisen steg tirsdag til 60 dollar og derfor ser oliebranchen med lige dele længsel og ængstelse ind mod starten af det nye år, hvor udbuddet er sat ned anført af Opec og Rusland.



Omvendt har USA nok tænkt sig at fortsætte den stigende produktion af olie.



I dag bliver det derfor spændende at se, hvor mange olie- og gasrigge, der i den forgangne uge har været i aktiv operation på det nordamerikanske kontinent, det såkaldte Baker Hughes rig count.