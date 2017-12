DSB lukker billetautomater til nytår for at undgå hærværk

Når nytåret nærmer sig, lukker DSB de billetautomater, som er placeret udendørs, for at undgå hærværk.



Lukningen af automaterne sker lørdag 30. december 2017, altså dagen før det går løs med raketter og champagne. Automaterne bliver sat i drift igen i løbet af mandag 1. januar.



- Det er i sidste ende det, der giver færrest gener for vores kunder. Vi har oplevet, at op mod 47 af vores automater er blevet smadret, siger Tony Bispeskov, DSB's informationschef.



- Ud over at automaten selvfølgelig koster penge - faktisk op mod 250.000 kroner - så betyder det også, at i den efterfølgende periode kan vores kunder ikke benytte de smadrede automater, siger han.



Det er tiende gang, at DSB lukker de udendørsautomater for at undgå hærværk.



DSB har oplevet, at folk har proppet fyrværkeri ind i automaten, så det hul, hvor man får penge retur, er blevet spærret.



Det er fortsat muligt at benytte de indendørs billetautomater, Rejsekort eller DSB App, hvor man kan købe billetter og klippekort.



Derudover kan man købe billetter på DSB.dk, i 7-Eleven på stationerne eller i Salg & Servicebutikkerne på Københavns Hovedbanegård, Odense Banegård og Aarhus Banegård.



- Der er forskellige muligheder for at købe billet, og man skal have en billet. Så vi vil bare råde til, at man kommer i lidt god tid, hvis man havde tænkt sig at benytte en af de udendørsautomater, siger Tony Bispeskov.



/ritzau/