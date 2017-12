Det skriver medierne: Interne dokumenter afslører drama bag postfusion

Jyllands-Posten Erhverv

De danske skatteydere sagde farvel til en milliardgevinst og goddag til en kriseramt postfusion, da den daværende borgerlige regering i 2009 fik Postnord-fusionen på plads. Det skriver Finans Den danske stat har takket nej til det tilbud, den tidligere på måneden fik på sine aktier i Københavns Lufthavne, og som kunne indbringe statskassen 17,5 mia. kr. Det oplyser Finansministeriet til Københavns Lufthavne, der har bragt meddelelsen videre til fondsbørsen. Det skriver Finans Søstrene Grene har det seneste år åbnet 49 nye butikker i en række lande og ruster sig til mere vækst. Men det er uden online-handel. Det skriver Finans Pengene er fosset ud af kassen hos vindmølleleverandøren Hydratech Industries i flere år i træk, og samtidig har gælden vokset sig større og større. Koncernen, der er ejet af kapitalfonden BWB Partners, barberer nu millioner af gælden til banken og får tilført ny egenkapital. Læs historien her Pensionsselskaber vil stå for mere og mere finansiering til dansk erhvervsliv. Det siger Pensiondanmark-topchef Torben Möger Pedersen. Tilsynsformand er klar til at udvikle finansieringsmulighederne. Læs historien her I 2017 har Artha øget forvaltningsformuen med 3 mia. kr. til over 9 mia. kr. Samtidig er kapitalforvalterens ejerkreds næsten femdoblet. Læs historien her 2017 har været det hidtil bedste år for Pandora i Kina. For efter en forsigtig start for godt tre år siden har den danske smykkegigant fået ganske godt fat i markedet og langer nu de velkendte armbånd med glitrende charms over disken i 150 butikker rundt omkring i landet. Læs historien her Fra nytår gælder loven om frit tv-valg også for husstande med såkaldte sløjfeanlæg. Dermed får tusindvis af danskere mulighed for at opsige tv-pakker, de ikke ønsker. Det kan udløse en besparelse på tusindvis af kroner. Det skriver Berlingske Business Teknologisk avancerede trådløse ørepropper til mobiltelefoner har på rekordtid taget en ordentlig bid af markedet for hovedtelefoner. Det danske Jabra-mærke, som produceres af GN Audio i GN-koncernen, ligger lunt med i førerfeltet og holder distancen til store konkurrenter som Motorola og Samsung, mens Apple ikke er sådan lige at overhale. Det skriver Berlingske Business.TDC's topchef, Pernille Erenbjerg, tager livtag med de store spørgsmål om telekoncernens fremtid, signalnedbruddet nytårsaften for snart et år siden og seerflugt. Det skriver Berlingske Business./ritzau/FINANS