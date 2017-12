Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, langer hårdt ud efter Syriens ditto, Bashar al-Assad.



Den syriske præsident bærer "det primære ansvar for blodsudgydelserne i Syrien", siger Erdogan onsdag på en pressekonference i Tunesiens hovedstad.



Han fortsætter og kalder Assad en "terrorist", der har "dræbt næsten en million af sine egne borgere".



Det er et af Erdogans skarpeste angreb på Assad i flere måneder.



Beskyldningerne kommer, samtidig med at Tyrkiet sammen med Rusland og Iran i fællesskab forsøger at fremme fredsforhandlingerne i det krigshærgede land.



Tyrkiet støtter den syriske opposition, som vil af med Assad. Imens støtter Rusland og Iran det syriske styre med præsidenten i spidsen.



Syriens udenrigsministerium har svaret hurtigt igen på Erdogans verbale angreb. Den tyrkiske præsident er selv en "terrorist", lader ministeriet forstå.



Krigen i Syrien, som brød ud i forbindelse med Det Arabiske Forår, har varet i over seks år.



Situationen blev forværret, da den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat udnyttede situationen og erobrede store landområder i Syrien, heriblandt storbyen Raqqa.



I dag er gruppen stort set nedkæmpet i begge lande. Assads regeringsstyrker har i det hele taget genvundet kontrollen med store dele af Syrien.



Alligevel er 6,1 millioner syrere ifølge FN fortsat internt fordrevne. Og i nabolandene er der registreret 5,3 millioner syriske flygtninge.



/ritzau/