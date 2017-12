Også næste år er der udsigt til et positivt aktieafkast globalt set, men chefstrateg i Bankinvest Jakob Vejlø venter, at året bliver mere normalt og moderat i forhold til udviklingen i år.



Det siger han til Ritzau Finans.



- Vi venter, at de globale aktiemarkeder målt på MSCI World vil give et afkast mellem 5-10 pct. i danske kroner mod et afkast år-til-dato på 10-11 pct., siger han.



Amerikanske aktier ventes at give et afkast på 0-5 pct., mens afkastet i Europa og kategorien vækstmarkeder ventes på 5-10 pct.



Et af de længste globale opsving, der er registreret, ventes ikke at slutte på vej ind i sit tiende år.



Aktiemarkederne bundede i marts 2009, og siden da har den økonomiske vækst været beskeden, mens den med Jakob Vejløs ord har været forrygende på de finansielle markeder.



Selv om hovedscenariet ikke er samme afkastforventning som i år, vil han ikke udelukke, at afkastet kan komme derop.



- Vi kan komme op på et afkast som i år, men vi venter det ikke, siger han og pointerer, at han vurderer usikkerheden i det kommende år som større end 2017.



Sammenfattende venter han, at 2018 bliver et år med let stigende renter. Den økonomiske vækst ventes på niveau med i år, og aktiemarkederne trækker op.



2018 - MERE NORMALT ÅR



Hvor aktieåret 2017 har været ekstremt blandt andet i form af manglende volatilitet, ser han et mere normalt år i 2018.



Det såkaldte frygtindeks, VIX-indekset, har bortset fra korte periode i 2017 ligget omkring 10, hvilket er historisk lavt.



- Vi kommer sandsynligvis til at se "rigtige" korrektioner på aktiemarkedet i 2018 - muligvis op til 10 pct., vurderer han.



Når disse kommer, er det oplagt at anvende dem til at købe op.



- Korrektioner kan med fordel bruges til at købe sig ind i markedet, hvis det økonomiske grundlag ellers er intakt, og det mener jeg, det vil være, skønner chefstrategen.



USIKKERHEDEN STOR



Usikkerheden er stor, og den væsentligste er knyttet til centralbankernes ageren.



- Det er en meget anormal økonomisk udvikling, vi har haft siden finanskrisen - drevet af en meget lempelig pengepolitik og ekstremt lave renter, påpeger Jakob Vejlø.



Det har ifølge ham resulteret i, at flere finansielle markeder er prissat fantastisk dyrt, og at den globale gæld er steget.



- Hvad sker der, når den økonomiske drivkraft bag opsvinget skal rulles tilbage, spørger han.



- Det har vi aldrig prøvet, og det er en væsentlig usikkerhedsfaktor.



