Tivoli lukker gammel forlystelse: "Relativt vild" erstatning er på vej

Når 2017 bliver til 2018, vil forlystelsen Snurretoppen have kørt sin sidste tur i Tivoli.



Inden da har forlystelsen nået at køre mere end 13 mio. ture i de 29 år, den har eksisteret, skriver Tivoli i en pressemeddelelse.



Som erstatning for Snurretoppen har Tivoli, som til næste år fejrer 175 års jubilæum, allerede noget på tegnebrættet.



"Hvordan forlystelsesnyheden ser ud, bliver afsløret i jubilæumsåret 2018, når illustrationerne er helt færdige. Der bliver tale om en relativt vild familieforlystelse," fortæller Tivoli i pressemeddelelsen.



Nytårsaften holder Tivoli åbent frem til en halv time efter midnat. Forlystelsesparken åbner igen i starten af februar.



/ritzau/FINANS